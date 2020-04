Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Når lande indfører eksportstop på sundhedsudstyr, er det et problem for hele verden, mener svensk minister.

Sverige overvejer at anmelde Frankrig til EU-Kommissionen for brud på reglerne i det indre marked. Det skyldes, at en forsendelse fra Kina med fire millioner ansigtsmasker ti...