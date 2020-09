Direktør for De Samvirkende Købmænd er klar til krav om mundbind, men opfordrer til at friholde ansatte.

Supermarkederne er klar til at indføre restriktioner, hvis det vurderes at være nødvendigt for at bremse spredningen af coronavirus.Men der bør tages hensyn til de ansatte - ikke mindst hvis det bl...