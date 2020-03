Eksklusivt for kunder

Sundhedsstyrelsens ambition er 5000 test for Covid-19 om dagen, men styrelsens direktør vil endnu højere op.

Onsdag lød ambitionen fra Sundhedsstyrelsen, at der skal testes 5000 danskere om dagen for coronavirus.Torsdag gør Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, det klart i P1 Orientering, at man g...