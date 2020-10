Epidemien er voksende i Danmark og ti smittede smitter nu i gennemsnit 12 andre.

Kontakttallet stiger til 1,2, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde. Så længe tallet er over 1, betyder det, at epidemien vokser i samfundet.Med et kontakttal på 1,2 smitter e...