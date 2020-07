I Sudan får ikke-muslimer lov til at drikke alkohol, og det giver ikke længere dødsstraf at forlade islam.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For første gang i årtier vil Sudan tillade ikke-muslimer at drikke alkohol. Samtidig har landet skrottet en lov, der hidtil har gjort det strafbart at forlade islam. Det oply...