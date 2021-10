Det vurderes, at screening for udposning af hovedpulsåre kan halvere dødeligheden og redde 100-200 liv årligt.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter langstrakte overvejelser anbefaler Sundhedsstyrelsen (SST) nu, at der indføres et nationalt screeningsprogram for abdominalt aortaaneurisme (AAA). Altså en udposning af hovedpulsåren. Det fre...