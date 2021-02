Professor kalder nyt studie fra Israel "en anledning til håb", men tager også forbehold for resultaterne.

Selv om det er muligt at få coronavirus, når man er blevet vaccineret, tyder et nyt studie på, at vaccinerede er mindre smitsomme. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa...