Under den australske brandsæson døde mindst 33 mennesker i brande. Men røgen har haft langt større effekter.

Røg fra australske skovbrande i løbet af brandsæsonen 2019/2020 førte til omkring 445 dødsfald og over 4000 indlæggelser. Det anslår et studie, som er blevet fremlagt for en ...