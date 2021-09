Færdigvaccinerede har 73 procent mindre risiko for at blive indlagt på hospitalet, antyder britisk studie.

Eksklusivt for kunder

For voksne, der har modtaget to stik med en coronavaccine, er risikoen for langtidsvirkninger efter covid-19-sygdom næsten halveret. Det antyder en ny undersøgelse fra King's...