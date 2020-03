Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er uvist, om der ligger mennesker begravet under de store mængder jord, oplyser norsk politi.

Et stort jordskred har sent fredag aften fundet sted i byen Sauda i det sydvestlige Norge. Den store mængde jord ramlede ned over en amtsvej mellem Sauda og Hellandsbygda i R...