Når der er trængsel, og det ikke er muligt at holde afstand, skal der være krav om mundbind, mener flertal.

To ud af tre mener, at det skal være et krav, at passagerer i den kollektive trafik bruger mundbind, når tog, busser og metroer er fyldte. Det viser en måling fra analyseinstituttet Voxmeter foreta...