Overgangen, når Storbritannien forlader EU's indre marked, bliver lettere, da parterne har landet en aftale.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Aftalen er i hus, skriver en jublende begejstret britisk premierminister, Boris Johnson, på sociale medier over et foto af sig selv, hvor han med løftede arme viser sine to strittende t...