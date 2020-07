Skotland indfører karantæne for rejsende fra Spanien. Det gør det øvrige Storbritannien også, melder Skotland.

Britiske turister, der har været i Spanien, skal i to ugers karantæne, når de vender hjem til Storbritannien. Skotland har besluttet at genindføre 14 dages karantæne for rejs...