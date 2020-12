Siden 16. december har smittetal vist, at restriktionerne virker, lyder det fra SSI's direktør, Henrik Ullum.

Det har virket, at der er blevet skruet op for restriktionerne for at begrænse coronasmitten i det danske samfund.Det konkluderer Henrik Ullum, der er direktør fra Statens Serum Institut."Siden 16....