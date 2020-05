Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En grænseåbning kan medføre, at smittede personer rejser ind og starter nye smittekæder, fastslår SSI-rapport.

En åbning af grænserne er et stort ønske fra de borgerlige partier og De Radikale. Forud for forhandlinger om en yderligere genåbning kommer der dog en advarsel i en ny rapport fra Statens Serum In...