Mens Spaniens indbyggere lørdag har fået lov til at gå på gaden, har landet rundet 25.000 coronadødsfald.

Efter syv uger med streng nedlukning har folk i Spanien lørdag fået lov til at gå på gaden for at motionere.Det sker som led i en gradvis genåbning af det spanske samfund.Spanien, der er hårdt ramt...