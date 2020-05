Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mens Spanien onsdag registrerede knap 100 nye coronadødsfald, bliver reglerne for brug af mundbind strammet.

Spaniere, der er over fem år, skal bære mundbind i offentligheden, hvis det ikke er muligt at holde tilstrækkelig afstand til andre.Sådan lyder det onsdag i et dekret fra den spanske regering.Den n...