En voldsom udvikling i antallet af coronadødsfald fortsætter i Spanien, der lørdag melder om rekordmange døde.

Det omfattende coronavirusudbrud fortsætter med at have voldsomme konsekvenser i Spanien.Lørdag fortæller landets sundhedsministerium således, at 832 personer det seneste døgn er bekræftet omkommet...