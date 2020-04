Eksklusivt for kunder

Spanien kan notere en stigning i dødstal for tredje dag i træk. Nu åbner regering for korte gåture for børn.

I Spanien kan sundhedsmyndighederne nu for tredje dag i træk konstatere, at det går den forkerte vej med antallet af coronarelaterede dødsfald.Således er der det seneste døgn registreret 440 dødsfa...