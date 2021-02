WHO vil have adgang til hundredtusindvis af blodprøver fra Wuhan. Noget tyder på, smitteudbrud var omfattende.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sundhedseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vendte for nylig hjem fra en undersøgelsestur i Wuhan, hvor udbruddet med coronavirus antages at være startet i december 2019. ...