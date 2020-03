Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ud over kampen mod coronavirus vil Slovakiets nye regering også sætte ind mod korruption i landet.

Iført beskyttende masker for ansigtet og handsker på hænder var Slovakiets nye konservative regering lørdag forbi præsidentpaladset for at blive taget i ed. Premierminister I...