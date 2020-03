Skuespiller Jimmy Jørgensen bruger weekenden på at slappe af med voksen tegneserier og hjemmebag

Eksklusivt for kunder

Smørcroissanter til morgenmad, kvalitetstid med ungerne på skøjtebanen og fodbold i fjernsynet. Det er opskriften på en perfekt weekend ifølge sanger og skuespiller Jimmy Jørgensen.

Kl. 07.00: Jeg vågner, hvis jeg altså er så heldig at få lov at sove så længe. Mine børn på otte og tre år vågner normalt klokken seks. Blå-bogMen den ene times søvn gør hele forskellen for min dag...