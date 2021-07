Jesper Hansen skød sig længere og længere frem i OL-finalen og endte med at snuppe en sølvmedalje.

Den første danske medalje ved OL i Tokyo er i hus.Skeetskytten Jesper Hansen fra Svebølle kan rejse hjem fra Tokyo med en sølvmedalje efter et OL, der startede skidt, men endte lykkeligt for et af ...