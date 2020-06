Eksklusivt for kunder

Nina Lykkes nye bog lanceres som en lægeroman, men med et gevaldigt glimt i øjet. For der er langt fra de romantiske trivi-romaner til nordmandens misantropiske og skægge satire over en kvinde i opløsning​​​

Herhjemme kender vi den norske forfatter Nina Lykke fra den svært underholdende ægteskabstragedie “Nej, nej og atter nej”, der udkom på dansk i 2018. I “Næste!” har hun endnu en gang placeret sine ...