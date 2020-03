Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tre mænd i Singapore har tabt en sag om at afskaffe en lov fra kolonitiden, der forbyder homoseksuelle.

Et forsøg på at afskaffe en lov i Singapore, der kriminaliserer homoseksuelle, er blevet afvist af bystyrets højesteret mandag. Det skriver BBC. Argumentet for ikk...