I lyset af de voldsomme oversvømmelser i Tyskland vil SF have gang i forhandlinger om en klimatilpasningslov.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Selv om det politiske arbejde med at lave en national klimatilpasningsplan allerede er startet - med et bredt flertal i Folketinget i ryggen - er det ikke nok for SF. Partiet...