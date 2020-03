Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

SF kræver velfærdslov, som S gik til valg på, vedtaget hurtigst muligt for at sikre velfærd efter coronakrise.

På et pressemøde i sidste uge begyndte statsminister Mette Frederiksen (S) at forberede borgerne på, at velfærdssamfundet kan være forandret på den anden siden af coronakrisen. ...