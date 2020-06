Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Praktikpladser, flere studiejobs og øget uddannelsesoptag er på SF's ønskeliste i genopretningsforhandlinger.

Coronakrisen har fået arbejdsløsheden til at stige massivt, og unge fra 25-39 år står for den største stigning. Derfor vil SF have fokus på unge i de kommende forhandlinger i kølvandet ...