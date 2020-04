Eksklusivt for kunder

Regeringen skal fremlægge en plan for, hvordan vaccineproduktion kan komme tilbage til Danmark, mener SF.

Den statslige vaccineproduktion blev i 2016 solgt til et saudiarabisk firma for 15 millioner kroner. Det mødte kritik, og nu vil Socialistisk Folkeparti have regeringen til a...