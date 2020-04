Dronningen sætter klimadebatten ti år tilbage, når hun sår tvivl om menneskers påvirkning af klima, siger SF.

Det er "helt på Månen", at dronning Margrethe i et interview i Politiken siger, at hun ikke er overbevist om, at klimaforandringerne er direkte menneskeskabte.Det mener SF's klimaordfører, Signe Mu...