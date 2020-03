Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ny metode udviklet i Danmark kan medvirke til at øge testkapaciteten i lande, som mangler redskaber til test.

Statens Serum Institut (SSI) har udviklet en simpel og hurtig metode som alternativ til det udstyr, mange laboratorier mangler for at teste for coronavirus. Det oplyser instituttet i en pressemedde...