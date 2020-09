Selvstændige skal også have ret til kompensation, når de venter på deres børns coronatest, oplyser minister.

Det er ikke kun lønmodtagere, der skal have ret til at få kompensation, hvis de er hjemme med børn, som venter på coronatest eller er testet positiv for coronavirus.Også selvstændige forældre skal ...