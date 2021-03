Personlig træner blev mentalcoach. 25-årig cykelchef tog en chance og tænkte nyt. Robuste og modige smv’er har klaret krisen bedst

Der er gået et år, siden Danmark lukkede ned, og Gitte Boesen omlagde sin forretning med hold- og enetræning i sit studio i Aarup vest for Odense til onlinetræning på Facebook tre gange dagligt. Me...