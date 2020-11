Valgets tale i USA: Selv vinderen kan stå tilbage som taber

Det amerikanske præsidentvalg blev igen fyldt med chok og overraskelser. Selv når en vinder kåres, kan begge politiske fløje stå med klare nederlag i bogen, mener ekspert. Og begge sider skal i gang med at lægge en ny strategi for de kommende år

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Skal man beskrive stemningen i USA onsdag med et ord, er det nok “groggy”. Hele det politiske spekter havde i mere end et døgn været udsat for en sand følelsesmæssig rutsjetur, der uanset hvad valg...