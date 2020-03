Seks stjerner til krigsenkens ekstreme sorgkur

Eksklusivt for kunder

Kirsten Thorups nye roman er alt andet end blot endnu en bog om Anden Verdenskrig. Historien om krigsenken Harriet, der i et anfald af handletrang lader børn være børn og tager til München for at konfrontere sig med krigen, er vanvittig smuk og ængstende

Det er en bog, der ifølge Kirsten Thorup selv har ligget i hendes mentale idébank længe. Det fortæller hun i et klip på forlagets hjemmeside. “Indtil vanvid, indtil døden”, som romanen poetisk er n...