Der er konstateret i alt ni tilfælde af varianten P1, der formodes at være mindre vaccinefølsom, i Danmark.

Der er fundet seks nye tilfælde af den brasilianske coronavariant P1.Dermed er der i Danmark i alt bekræftet ni tilfælde af varianten, der frygtes at være mere smitsom og have mindre følsomhed over...