Generelt Se billederne: Tusindevis samlet for den grønne dagsorden

Tirsdag var mere end 2000 mennesker dukket op til Børsens Bæredygtig Summit i København for at hente inspiration og viden om, hvad der skal til for at lykkes med den grønne omstilling

Børsen Bæredygtig Summit 2023 blev i år afholdt i konferencecenteret Lokomotivværkstedet, som ligger i København. Foto: Simon Fals