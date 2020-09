Et stort flertal af schweizerne har ved en folkeafstemning stemt imod forslag fremsat af nationalistparti.

Schweizerne har ved en folkeafstemning afvist et forslag om at stoppe den fri bevægelighed af arbejdskraft mellem Schweiz og EU-lande. De første målinger viser, at 62 procent...