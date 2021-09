To tredjedele har stemt for homoægteskaber. Lesbiske par vil fremover kunne få børn med hjælp fra sæddonorer.

Knap to tredjedele af de schweiziske vælgere har stemt for at lovliggøre ægteskab mellem to personer af samme køn.Det viser de første prognoser fra søndagens afstemning.Valgstederne lukkede klokken...