Antal henrettelser verden over falder for fjerde år i streg, mens få lande står for næsten alle henrettelser.

Selv om dødsstraffen blev afskaffet i Danmark i 1930, og Europa - på nær Hviderusland - for længst har fjernet den brutale måde at ende et menneskes liv på, så bliver mange mennesker st...