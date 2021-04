Samsung, som er af afgørende betydning for Sydkoreas økonomi, kan fremvise solid stigning i overskud.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Samsung Electronics har godt gang i sit salg af smartphones, og det kan aflæses i regnskabet for første kvartal. Selskabet præsterer med et nettooverskud på 6,4 milliarder do...