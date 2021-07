Natten til mandag bliver delvist kollapset bygning i Miami revet helt ned. Derefter genoptages eftersøgning.

En boligblok i Miami i Florida, som for 11 dage siden styrtede delvist sammen, vil blive revet ned inden mandag morgen lokal tid. Det sker for at kunne fortsætte eftersøgning...