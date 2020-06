Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tyskland har åbnet grænsen mod Danmark tidligere end planlagt, og danskere er begyndt at krydse grænsen.

De danskere, som i weekenden kører en tur over den tyske grænse for at handle billige øl og sodavand i en af grænsebutikkerne, behøver ifølge Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, ikke gå i...