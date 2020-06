Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Topchefen for Europas største lavprisluftfartsselskab går imod Storbritanniens "møg-karantæne" på 14 dage.

Ryanair vil ikke aflyse flyvninger til og fra Storbritannien til trods for den britiske regerings indførelse af en 14-dages karantæne for internationale rejsende. Det siger topchefen for Europas st...