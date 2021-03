Den afdøde højesteretsdommer er blevet foreviget i form af en statue i et indkøbscenter i Brooklyn.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En over to meter høj bronzestatue af den afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg blev fredag afsløret i New York-bydelen Brooklyn, hvor Ginsburg blev født. Den næsten 30...