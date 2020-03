Eksklusivt for kunder

Det er en brat stigning i smittede med coronavirus, der får de russiske myndigheder til at reagere.

Rusland vil fra mandag lukke alle sine grænser i et forsøg på at bremse spredningen af coronavirus. Det fremgår af et regeringsdekret, der er offentliggjort lørdag. ...