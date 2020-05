Premierministeren i Rumænien er blevet taget i at bryde sine egne coronaregler. Det koster ham 4600 kroner.

Ludovic Orban, premierminister i Rumænien, har betalt en bøde på 3000 lei (4600 kroner) for at have brudt de regler, som hans egen regering har indført for at bremse smitten med coronav...