Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Manden bag hits som "Tutti Frutti", "Long Tall Sally" og "Rip It Up" er død. Little Richard blev 87 år.

Rockmusikeren Little Richard er død. Han blev 87 år. Det skriver musikmagasinet Rolling Stone, som oplyser, at Danny Penniman, søn af Little Richard, bekræfter dødsfaldet. ...