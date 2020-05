Eksklusivt for kunder

Fra mandag øges det tilladte antal gæster på restauranter i staten New South Wales, og museer og zoo genåbner.

Yderligere restriktioner er mandag blevet lempet i Australien. Det betyder, at restauranter og pubber må have flere gæster ad gangen end hidtil under coronaviruspandemien, li...