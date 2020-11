Valgkommissionsmedlem og amerikanske medier mener, at Donald Trumps påstande om valgsvindel er udokumenterede.

Eksklusivt for kunder

Flere folkevalgte republikanere siger fra over for præsident Donald Trumps udokumenterede påstande om valgsvindel. Det skriver nyhedsbureauet dpa. - Det her er ved...